La piccola Sara, venti mesi, sta lottando per sopravvivere

Ha un tumore

La piccola guerriera ce la sta mettendo tutta, ma la famiglia ha bisogno di aiuto. Così tutta Cambiago si è mobilitata per aiutarla.

I genitori hanno scoperto solamente pochi giorni fa che la loro bimba, di soli venti mesi, ha un tumore esteso in buona parte del corpicino. Si sono subito attivati per le cure, ma nel frattempo due amiche hanno lanciato una raccolta fondi per sostenere questa famiglia di Cambiago.

Sara di Cambiago, a soli venti mesi, è una piccola guerriera che lotta per sconfiggere la malattia

Come riportano i colleghi di PrimalaMartesana.it la piccola Sara, di Cambiago, ha appena venti mesi ma sta già combattendo la sua battaglia più importante: quella per sopravvivere. Pochi giorni fa, dopo che era stata male, i genitori hanno scoperto che un tumore sta devastando il suo corpicino. Mercoledì 20 ottobre 2021 ha cominciato le cure, ma la famiglia (mamma, papà e due sorelline) ha bisogno di tutto il sostegno possibile. Così due amiche hanno deciso di lanciare una raccolta fondi che in pochi giorni ha superato quota tremila euro.

In tanti stanno cercando di aiutare la famiglia

Il padre della bimba, l’unico a lavorare, ha chiesto e ottenuto il congedo parentale per stare vicino ai suoi cari, ma questo comporta un decurtamento dello stipendio che incide parecchio sulla gestione familiare.

"Questa raccolta fondi nasce per sostenere concretamente questa famiglia che attraversa un momento doloroso e di grande difficoltà - ha detto una delle promotrici - Sarà un percorso lungo. Chiediamo una piccola donazione per un grande gesto d’amore. Forza guerriera, siamo tutti con te".

