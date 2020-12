La piscina comunale ferma al palo, non riapre più

Il Comune di Vimercate ha deciso di non considerare più come di interesse pubblico la riqualificazione della piscina comunale.

La piscina al centro del dibattito

Animi accesi durante la commissione territorio dopo che il sindaco Francesco Sartini ha dichiarato che per la piscina comunale è stato deciso di revocare l’interesse pubblico sul progetto, di fatto riportando a zero l’iter per la ristrutturazione della piscina comunale di via degli Atleti.

«L’Amministrazione dice che l’operatore ha fatto un passo indietro sul progetto vista la congiuntura economica ma non ci è stato detto nulla di più – ha affermato Mariasole Mascia di Azione – L’interesse pubblico del progetto avrebbe portato avanti l’iter con più facilità ma da quanto abbiamo capito non c’è stata una quantificazione dell’aiuto economico che il Comune avrebbe potuto dare alla società».

Le dichiarazioni del sindaco Sartini

La revoca della manifestazione di interesse farà ripartire tutto l’iter progettuale dall’inizio, tornando di fatto indietro di quattro anni. «Lombardia nuoto», la società che aveva presentato il progetto, ha affermato che con queste condizioni economiche di pandemia non avrebbe potuto sostenere le spese preventivate in precedenza, chiedendo di fatto un aiuto economico al Comune: aiuto che non sembra essere stato concesso.

«Per quanto l’Amministrazione fosse pronta ad aprire il bando di gara a fine dello scorso febbraio, il concomitante diffondersi della pandemia e delle misure d’urgenza messe in atto per affrontarla, tra cui la chiusura di tutti gli impianti natatori, ha fatto ritenere utile sospendere la procedura>.

