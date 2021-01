La pizzeria resta aperta, venti clienti multati: lo sfogo della titolare VIDEO

Pizzeria Roxy di Arcore multata per aver aperto ai clienti. Contravvenzioni in arrivo anche per una ventina di clienti che hanno cenato nel locale contravvenendo alle normative anti Covid.

Una cena amara, finita con l’arrivo dei carabinieri quella di ieri sera, venerdì 15 gennaio 2021, al ristorante pizzeria Roxy di Arcore che si trova in via San Martino, a pochi passi dalla residenza di Silvio Berlusconi.

La pizzeria ha aderito all’iniziativa “Io Apro”

I titolari del ristorante, Anna Campari e il marito Hany Ayoub, avevano deciso di aderire all’iniziativa nazionale, ribattezzata “Io apro”, per aprire ai clienti per la cena di venerdì 15 gennaio 2021 nonostante le restrizioni imposte dal dpcm in vigore.

Lo sfogo della titolare della pizzeria

Anna Campari, titolare della pizzeria Roxy, si è lasciata andare ad un duro sfogo in una intervista esclusiva che ha voluto rilasciare alla nostra redazione e che vi proponiamo di seguito.

Ma alla fine quella che voleva essere una dimostrazione è finita con il massiccio intervento delle forze dell’ordine che non hanno potuto fare altro che prendere le generalità dei commensali e attendere il termine delle consumazioni prima di invitare tutti a tornare a casa.

I commensali, circa una ventina, verranno sanzionati di 400 euro insieme ai titolari per aver violato le norme anti Covid.

L’arrivo dei carabinieri alla pizzeria

Invece il ristorante è stato sanzionato anche con la chiusura per tre giorni.

La solidarietà alla pizzeria sul web

Nel frattempo il popolo dei Social, soprattutto sulla pagina Facebook “Sei di Arcore se…”, ha lanciato l’idea di dare vita ad una raccolta fondi per aiutare i proprietari della pizzeria a pagare la sanzione.

