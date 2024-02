La Planet Farms al fianco dei dipendenti dopo l'incendio: niente cassa integrazione

La Planet Farms al fianco dei dipendenti anche dopo il terribile incendio di lunedì 22 gennaio: niente cassa integrazione o altri ammortizzatori sociali. L'azienda di Cavenago continuerà a pagare gli stipendi per intero in attesa dell'apertura della sede di Cirimido.

Pochi minuti fa l'azienda ha diramato un comunicato stampa in cui ha fatto chiarezza sul futuro dei suoi dipendenti dopo il terribile incendio che ha letteralmente divorato l'innovativa sede di Cavenago.

"L’azienda conferma la mission verso l’innovazione e la sostenibilità che la caratterizza fin dalle sue origini e si dimostra differente anche nelle scelte che riguardano il capitale umano - Planet Farms, infatti, a poco più di due settimane dall’incendio che ha coinvolto lo stabilimento di Cavenago, ha deciso di non ricorrere alla cassa integrazione, sebbene quanto accaduto lo consentirebbe. Tutta l’azienda è ora concentrata verso la realizzazione del nuovo stabilimento, a cui ciascuno contribuirà con la messa in campo delle proprie capacità professionali. Per quanto riguarda la ripresa della produzione, l’azienda ha deciso di attendere l’attivazione del nuovo sito di Cirimido, con l'intenzione di garantire gli altissimi standard di qualità, freschezza e gusto ai propri consumatori, senza scendere a compromessi. Il nuovo impianto, che sarà operativo a partire da fine luglio, avrà dimensioni doppie rispetto a quelle di Cavenago - sorgerà su un’area complessiva di 40.000 mq, di cui 11.500 dedicati allo stabilimento, con una superficie netta di coltivazione pari a 20.000 mq - consentendo a Planet Farms di compiere un ulteriore passo in avanti in termini di innovazione tecnologica, efficienza e produttività".