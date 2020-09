La Pneumologia di Vimercate coinvolta in uno studio sui danni della polmonite da Covid. Lo studio interessa sei strutture pneumologiche lombarde ed è coordinato dall’Università degli Studi di Milano Bicocca.

La ricerca è stata autorizzata dal Comitato Etico di Monza e Brianza: si tratta di uno studio osservazionale sui danni polmonari, generati dalle polmoniti SARS-CoV 2: è multicentrico e coinvolge sei strutture pneumologiche lombarde, coordinate dall’Università degli Studi di Milano Bicocca.

Selezionati 60 pazienti

Una di esse è la Pneumologia dell’Ospedale di Vimercate, diretta da Paolo Scarpazza, che ha selezionato 60 pazienti con polmonite interstiziale bilaterale, ricoverati nella struttura di Pneumologia di via Santi Cosma e Damiano, durante la pandemia e regolarmente dimessi al domicilio.

Tre categorie in base alla gravità della patologia

Il gruppo di pazienti arruolati (sono 360 quelli selezionati complessivamente dalle strutture coinvolte nella ricerca di Bicocca) sono stati compresi in tre sottogruppi, suddivisi per gravità della patologia e trattamento: pazienti che hanno avuto necessità della sola ossigenoterapia; malati per cui è stata necessaria la ventilazione con casco, associata ad ossigeno ad alti flussi; pazienti, infine, trasferiti in Rianimazione con necessità di intubazione e ventilazione meccanica invasiva.

“Il programma – spiega Scarpazza – prevede una valutazione specialistica pneumologica, il controllo radiologico del torace, associato a test di funzionalità respiratoria (spirometria, diffusione dell’alveolo capillare e test del cammino) a sei mesi circa dalla dimissione. Gli esami andranno ripetuti a distanza di un anno, con una Tac del torace ad alta risoluzione”.

Lo scopo dello studio

Lo scopo dello studio è quello di “Osservare – aggiunge il primario della Pneumologia dell’ASST – se e in che misura la polmonite bilaterale da Covid abbia determinato esiti permanenti, con

compromissione della funzionalità respiratoria. Di qui la necessità per i pazienti di un monitoraggio nel tempo”.

