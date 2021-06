La politica veduggese piange un amico: addio ad Alberto Vecchiato

Commosso l'addio dei membri di "Veduggio Domani".

Vogliamo esprimere tutto il nostro dolore e la profonda tristezza che ci ha travolto nell'apprendere della morte di Alberto. Un uomo troppo giovane e che aveva molto da fare e da dare alla sua famiglia e a tutti noi. Aveva deciso di dedicare del tempo all'impegno civico e fare un pezzo di strada con noi, di pensare che occuparsi di politica locale in un paese come Veduggio potesse essere fattibile. Non abbiamo fatto in tempo a conoscerci bene, ma la sua simpatia e volontà di partecipazione ci ha conquistato. Abbiamo avuto la possibilità di condividere idee ed entusiasmo nel breve periodo della campagna elettorale, e poi con il successivo impegno nelle commissioni e nella lista. Lo ringraziamo per aver fatto parte del nostro gruppo, aver condiviso gioie e sconfitta. Vogliamo ricordarlo a spasso con il suo cane, sorridente con la moglie o alle prese con il nipotino, oppure anche in procinto di partire per qualche viaggetto meritato dopo il pensionamento.