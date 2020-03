La Polizia locale a pattuglia delle strade e dei parchi

Nuovo appello del sindaco di Usmate Velate a rimanere a casa: in strada la Polizia locale e fuori dai parchi cartelli per chiedere di evitare assembramenti.

“L’obiettivo principale per tutti, in questo momento, deve essere quello di affrontare l’emergenza sanitaria e collaborare per tutelare la salute pubblica – ha affermato il sindaco Lisa Mandelli – La differenza la fa ciascuno di noi dando il proprio contributo in un modo molto semplice: rimanendo al proprio domicilio e uscendo di casa solo per inderogabili ragioni di lavoro o di salute, per comprovate ragioni di necessità o per far rientro alla propria abitazione sempre muniti di autocertificazione”.