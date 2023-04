La Polizia Locale di Desio scopre una carrozzeria abusiva. In seguito ai controlli emessa anche una sanzione che supera i 5mila euro.

Carrozzeria senza autorizzazioni, la scoprono i vigili

Gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti nei giorni scorsi in una nota carrozzeria ubicata in zona artigianale. L'accertamento ha riscontrato una totale mancanza di autorizzazioni per l'attività, oltre che per i dovuti permessi ambientali, per le emissioni in atmosfera e per l’antincendio. L’attività risultava completamente anonima anche per quel che riguarda l’ambito fiscale.

Emessa una sanzione di oltre 5mila euro

Le attrezzature della carrozzeria sono state poste sotto sequestro amministrativo ai fini della successiva confisca. Il verbale di violazione è stato emesso con una sanzione di oltre 5mila euro Sono state informate le autorità giudiziarie per le violazioni sulle norme ambientali e antincendio. Rispetto all'intervento questo il commento dell'assessore alla Sicurezza e vicesindaco, Andrea Villa:

"Voglio ringraziare la Polizia Locale che continua a vigilare sulle attività del territorio, garantendo il rispetto delle norme e la sicurezza pubblica Dobbiamo essere intransigenti con coloro che non rispettano le leggi e le normative sul nostro territorio. L'operato della Polizia Locale del Comune di Desio dimostra il nostro impegno a garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle leggi ambientali".

Intanto, la Polizia Locale rimane vigile e attiva sul territorio per garantire il rispetto delle norme e la sicurezza pubblica per tutti i cittadini.