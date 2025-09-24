La Polizia Locale salva anziano di cui non si avevano notizie da giorni

L'89enne era caduto in casa e non era riuscito a chiamare i soccorsi. E' rimasto per quattro giorni sdraiato a terra senza acqua e senza cibo.

Riverso a terra ormai da quattro giorni: la Polizia Locale ha salvato un uomo di 89 anni residente a Bovisio Masciago. È stato trasportato all’ospedale, se la caverà.

Anziano cade in casa, lo trovano dopo quattro giorni

Provvidenziale è stata la chiamata dell’amministratore di sostegno del bovisiano. Alla Polizia Locale, nella mattinata di martedì, è stato segnalato che da alcuni giorni non si avevano notizie dell’anziano: nessuno lo aveva più visto in giro, non rispondeva al telefono. Non aveva neanche ritirato i pasti che vengono consegnati dal Comune.

Dato l’allarme, sul posto si precipitano i soccorritori

La Polizia locale si è immediatamente attivata e recata all’abitazione in via Colli. Nessuna risposta al citofono, il cancello era chiuso con un catenaccio. Sul posto sono stati chiamati i Vigili del Fuoco (giunti da Desio) e l’ambulanza dell’Avis Meda.

Soccorso, è stato trasportato all’ospedale

Quando i soccorritori sono riusciti a entrare nell’abitazione, hanno trovato l’uomo a terra. Un po’ malconcio, ma vivo. Ha raccontato di essere caduto e, in quattro giorni, non ha trovato le forze per alzarsi, rimanendo di fatto sdraiato senza acqua e senza cibo. E’ stato trasportato all’ospedale San Carlo di Paderno Dugnano per tutte le cure e gli accertamenti del caso.