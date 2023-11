La Polizia locale trova un portafoglio con 3mila euro

La Polizia locale di Macherio trova un portafoglio contenente circa 3mila euro e lo restituisce alla legittima proprietaria che non si era nemmeno accorta di averlo perso.

Una storia a lieto fine grazie all’attenzione e al meticoloso lavoro svolto dagli agenti di Polizia locale di Macherio, guidati dal comandante Nicolò Diana.

«Insieme al collega Giacomo Marotta eravamo fuori in pattuglia per un servizio di segnaletica stradale - spiega il comandante - Arrivati al parcheggio tra via Italia e viale Rimembranze abbiamo notato un portafoglio nei pressi di un cespuglio. Lo abbiamo raccolto e portato in comando. Solitamente, quando ci capitano questo genere di situazioni, risaliamo al proprietario grazie ai documenti presenti all’interno del portafoglio. In questo caso non li abbiamo trovati: dentro c’erano solo tre mazzette contenti banconote per circa tremila euro complessivi. Siamo quindi risaliti a un numero di telefono che abbiamo chiamato agendo con cautela per verificare se la persona che stavamo chiamando fosse effettivamente colei che aveva smarrito il portafoglio. Quando le abbiamo detto che lo aveva perso ed è andata a verificare in casa, ha cacciato un urlo al telefono, poi ci ha chiesto spaventata: “Non mi dica che è vuoto, avevo appena fatto un prelievo e c’erano anche le mance di mia figlia”».