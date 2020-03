La Protezione civile di Agrate è pronta alla mobilitazione.

Ormai lo sappiamo, quelle in corso sono giornate febbrili per tutti. Specialmente per i volontari della Protezione civile, dal primo momento in prima linea nella lotta contro il Coronavirus. Oltre a sostenere e servire la comunità in varie forme, le Tute Gialle cittadine si stanno preparando ad allestire all’interno della loro sede un centro operativo che sarà attivato in caso di emergenza.

La trincea è pronta

Quello che si sta preparando in questi giorni è un vero e proprio centro di emergenza che sarà operativo in caso di estrema necessità nella sede di via Enrico Toti. I volontari sono all’opera sin dalle prime di questa mattina per pulire, ordinare e sistemare tutte le attrezzature da campo, in modo che possano essere pronte all’uso non appena ce ne sarà bisogno.

Importante sottolineare come anche i volontari si trovino in prima linea in questo momento, prestando il proprio servizio per il bene della comunità, mettendo in serio pericolo la propria salute e la propria vita. Dei veri e propri angeli custodi che vigilano su una comunità a loro grata e riconoscente.