La Protezione civile di Camparada si schiera in prima linea per la solidarietà con due iniziative a sostegno delle necessità del territorio.

Protezione civile in prima linea per la solidarietà

Il cuore della Protezione civile batte forte per le famiglie in difficoltà. Bellissima iniziativa quella promossa dal sodalizio delle Tute Gialle, che in questi giorni di festività lancia la «Spesa Sospesa» per regalare un Natale più sereno a tante persone che stanno vivendo situazioni di disagio. In particolare i volontari raccoglieranno, presso la sede di via Gabriele Colombo (ex scuole elementari), generi alimentari a lunga conservazione e giocattoli imballati che saranno destinati alla Caritas: sarà proprio quest’ultima a consegnarli direttamente ai nuclei famigliari meno abbienti. Tre i giorni indicati per poter consegnare il materiale: martedì dalle 16 alle 18.30, giovedì dalle 9 alle 11.30 e sabato dalle 9.30 alle 12.

Un’ambulanza per Giancarlo

Non solo, perché gli uomini del coordinatore Romeo Dorin sono in campo anche per una seconda nobile causa, ovvero una raccolta fondi da devolvere alla Croce Bianca di Biassono per l’acquisto di una nuova ambulanza. Un veicolo che ovviamente andrà a beneficio di tutta la comunità e che sarà intitolata al compianto presidente Giancarlo Carrer. Per contribuire è possibile versare un contributo con la causale «Un’ambulanza in ricordo di Giancarlo» al seguente codice Iban: IT 32 R 08329 33250 000000150059.

Due appelli, quelli lanciati dalla Protezione civile, a cui tutti possono aderire, contribuendo a sostenere importanti iniziative che si rivolgono in maniera concreta ai bisogni e alle necessità del territorio.

