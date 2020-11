La Provincia mette in sicurezza tre ponti. Il primo intervento è in programma domani, mercoledì 25 novembre, gli altri due giovedì 26 e lunedì 30.

La Provincia di Monza e Brianza, nell’ambito dell’Operazione ponti sicuri, ha programmato interventi di messa in sicurezza su tre ponti della Milano–Meda a Barlassina, Cesano Maderno, Seveso.

Si comincia domani, mercoledì 25 novembre, secondo questo calendario:

mercoledì 25/11/2020 – ponte P36 pk 145+249 SP ex SS n. 35, cavalcavia via Cristoforo Colombo, Barlassina

giovedì 26/11/2020 – ponte P18 pk 140+779 SP ex SS n. 35 sottovia via Giovanni de’ Medici, Cesano Maderno – gestione del traffico su tratto viabilità comunale via de’ Medici soggiacente al ponte, mediante restringimenti regolati da movieri

lunedì 30/11/2020 – ponte P20 pk 141+394 SP ex SS n. 35, sottovia corso Isonzo, Seveso svincolo – gestione traffico su tratto viabilità comunale corso Isonzo soggiacente al ponte, mediante approntamento sensi unici alternati regolati da movieri

Ricordiamo che la Provincia MB attraverso l’operazione Ponti Sicuri assicura il costante monitoraggio di tutti i ponti di competenza con la pianificazione delle necessarie azioni di intervento per garantire la sicurezza dei manufatti. I ponti della Milano-Meda rappresentano un impegno particolarmente ingente in termini di risorse e capacità di programmazione anche in relazione alla futura autostrada Pedemontana.

