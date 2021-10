Anniversario

La Santa Cecilia di Nova Milanese compie 110 anni. Il debutto nel 1911 in occasione dell'arrivo di don Carlo Mazzera. La presidente Quarello: "Noi viviamo per l’aggregazione"

La Santa Cecilia di Nova Milanese compie 110 anni

Il corpo musicale Santa Cecilia ha spento ben 110 candeline: un obiettivo importantissimo per la banda cittadina, animata da un profondo spirito di aggregazione. Una storia lunga più di un secolo e che ancora prospera: "La banda ha 110 anni ma non li dimostra – ha detto la presidente, in carica dal 2018 – E’ nata nel mese di marzo del 1911 e la prima volta che ha suonato in pubblico è stato il 15 agosto per la festa dell’Assunta. Si considera, però, che il corpo musicale sia stato ufficialmente fondato l’8 ottobre, in occasione del concerto per l’arrivo di don Carlo Mezzera". A volere a tutti i costi un corpo musicale fu il suo predecessore don Gaetano Lattuada (parroco di Nova dal 1890 al 1911), che era un grande appassionato di musica.

Negli anni Sessanta è diventato il corpo musicale

Dai tempi della "Banda maschile dei ragazzi dell'oratorio" è arrivata ad essere il corpo musicale che conosciamo oggi solo negli anni Sessanta. Il nome è stato dedicato proprio a Santa Cecilia, la protettrice della musica, dei musicisti e dei cantanti. Oggi la sua sede è la Casa delle Arti e dei Mestieri di via Roma e convive con il più giovane Centro Musica Insieme, dal quale, tra l’altro eredita i più giovani talenti.

