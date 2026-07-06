“La Santa Rossonera” fa centro: il grande cuore Milan regala un defibrillatore a Villasanta e un aiuto economico alla Cosov

È stata una serata memorabile quella di sabato 4 luglio, che ha visto il campo sportivo della Cosov di Villasanta trasformarsi nel quartier generale del tifo rossonero. La festa di fine stagione de “La Santa Rossonera2, il Milan Club che ha aperto i battenti in città solo pochi mesi fa, è stata un successo straordinario, capace di unire la passione sportiva a un nobile scopo solidale. A partire dal tardo pomeriggio, numerosi tifosi hanno animato la struttura di via Vittorio Veneto, tra il profumo di panini, fiumi di birra, musica e partitelle di calcio che hanno coinvolto i più piccoli. L’atmosfera era quella delle grandi occasioni, carica di spirito di condivisione e appartenenza.

Ospiti illustri per una serata speciale

Molti gli ospiti illustri che hanno voluto presenziare all’evento per sostenere il sodalizio: oltre al presidente del Club, Biagio La Pietra, sono intervenuti il sindaco Lorenzo Galli e una bandiera storica del Milan, Filippo Galli. Non è mancata inoltre la presenza di Roberto Bertoglio, figura di spicco della storica «Fossa dei Leoni», a testimonianza del legame profondo tra il Club e il tifo organizzato.

L’iniziativa, nata con l’obiettivo di sostenere la comunità di Villasanta, ha raggiunto traguardi importanti. Come annunciato durante la giornata, il ricavato della manifestazione permetterà al Milan Club di donare alla cittadinanza un defibrillatore, che sarà installato in piazza don Gervasoni. A questo fondamentale presidio salvavita si aggiunge un ulteriore gesto di generosità: il Club ha infatti devoluto un’offerta alla Cosov, la società sportiva che ha ospitato l’evento.

La soddisfazione del presidente La Pietra

“Siamo estremamente soddisfatti di come sia andata questa prima festa – ha commentato il presidente Biagio La Pietra –. Vedere la comunità unita per uno scopo così importante ci riempie di orgoglio. L’obiettivo era far del bene, e grazie alla generosità di chi ha partecipato, ci siamo riusciti”.

Il Club sta già guardando al futuro, con l’intenzione di organizzare, nei prossimi mesi, corsi gratuiti e aperti a tutti per imparare a utilizzare correttamente lo strumento salvavita che presto arricchirà il centro cittadino.