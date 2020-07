La scalata del Monza alla “A” passa da Oreno

La scalata del Monza verso la Serie A passa anche da Oreno.

Una gran bella soddisfazione per la frazione di Vimercate, che a partire dalla scorsa settimana ospita i giocatori della formazione biancorossa freschi freschi di promozione.

Pranzo alla Lodovica

La società guidata da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani ha infatti da poco cominciato la preparazione estiva in vista della prossima stagione di Serie B, scegliendo di trascorrere le proprie pause pranzo nella meravigliosa cornice de «La Lodovica». Una location stupenda, totalmente immersa nel verde e nella tranquillità che solo la campagna brianzola può offrire. Insomma, un luogo a dir poco perfetto per garantire ai ragazzi di mister Cristian Brocchi tutto il riposo e la riservatezza necessari a recuperare le energie tra una sessione di allenamenti e l’altra al Centro sportivo «Monzello».

Ospiti (graditi) fino ad agosto

Davvero una bellissima soddisfazione per la città e la famiglia Crippa, da anni storici gestori della fantastica tenuta di Oreno, già dimora della famiglia Gallarati Scotti e oggi ambita e apprezzatissima sede per ogni tipo di evento. Anche sportivo, come conferma la scelta, assolutamente azzeccata, del sodalizio monzese. Che sarà ospite fisso, e gradito, in città fino alla fine della preparazione prevista per il mese di agosto, quando le attività agonistiche dovrebbero riprendere. Ovviamente con l’augurio e la speranza che il soggiorno vimercatese porti bene al Monza nella caccia alla promozione in massima serie.

