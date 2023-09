La Sco Cavenago dice addio al giovane sorriso di Luca Meroni

La Sco Cavenago, società calcistica impegnata nei campionati Csi, dice addio al giovane sorriso di Luca Meroni. Il 28enne, originario di Brugherio, si è spento improvvisamente mentre si trovava in vacanza in Sardegna con gli amici.

Lutto improvviso

Luca Meroni è scomparso a soli 28 anni. Era partito alla volta dell’isola l’11 agosto per trascorrere un paio di settimane al mare con altri cinque ragazzi. Nella notte tra venerdì 25 agosto 2023 e sabato 26 si è sentito male. Gli altri membri della sua compagnia hanno immediatamente tentato di soccorrerlo, in attesa dell’arrivo del personale medico del 118. Ma ogni tentativo di rianimarlo si è dimostrato vano, purtroppo. Un dolore senza fine per il papà Oscar e la mamma Tiziana: "Aveva un sorriso magico che conquistava tutti, Luca era un ragazzo solare e di una gentilezza indescrivibile", hanno raccontato i genitori, attorno ai quali è immediatamente partito un grande abbraccio da parte degli amici di Luca, che non li lasciano mai da soli.

Il calcio, il lavoro e la voglia di stare in compagnia

Meroni lavorava come operaio alla Fratelli Citterio di Besana Brianza. Amava il calcio (militava nello Sco di Cavenago) e stare in compagnia, come tutti i ragazzi della sua età. Con gli amici frequentava spesso il Bundalinda di Brugherio, locale che ha voluto salutare Luca con una toccante storia pubblicata sui suoi canali social. Durante i funerali celebrati martedì 29 agosto, il parroco di Brugherio don Alberto Capra nella sua omelia ha citato più volte un passaggio del celebre brano "Via del Campo" di Fabrizio De André: "Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior". Frase che esprime la bellezza della semplicità, in contrasto a tutto ciò che, artificiale, sembra bello. Ma in realtà non lo è.

Il cordoglio della società cavenaghese

Tre anni di successi, sconfitte, battaglie sul campo ma soprattutto di tanto divertimento. Sono quelli trascorsi da Luca Meroni nella «Sco Cavenago», società calcistica di Cavenago impegnata nei campionati Csi.

"Nell’ultima stagione non aveva indossato la nostra maglia, ma nei tre anni precedenti era stata una delle nostre colonne - racconta Davide Baragetti, presidente della società - La notizia della sua scomparsa è stata per tutti noi un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Abbiamo perso un amico, una persona capace di lasciare un segno profondo in tutto il nostro gruppo".

Luca incarnava in pieno lo spirito del portiere, ruolo decisamente diverso da tutti gli altri.

"Come tutti i portieri era un po’ pazzo, ovviamente nel senso buono del termine - ricorda Baragetti a nome di tutta la società - Quando perdevamo era arrabbiato, ma era sempre in grado di riportare il sorriso negli spogliatoi: Luca era fatto così, divertente, simpatico, sempre gioviale. Fa male sapere che non c’è più".

