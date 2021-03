La scuola è chiusa per il Covid, ma tutte le classi vanno in quarantena

La scuola è chiusa per il Covid, ma tutte le classi vanno comunque in quarantena. E’ attesa per la giornata di oggi, venerdì, la comunicazione da parte di Ats Brianza in merito alla messa in quarantena di tutti gli alunni, più di 300, che frequentano la scuola secondaria di primo grado di Agrate.

Superata la soglia del 50%

Un provvedimento di ulteriore cautela che scatta in automatico quando più del 50% delle classi sono in quarantena per casi di positività. Ed è quanto sta accadendo alla media di Agrate dove sono 9 le classi, per centinaia di alunni, già in isolamento.

La conferma del sindaco

“Il provvedimento di Ats è atteso a breve – ha confermato il sindaco Simone Sironi – In realtà si tratta di un periodo limitato perché le quarantene, con il relativo periodo di isolamento, sono partite in occasione della chiusura delle scuole e quindi si concluderanno già tra il 15 e il 18 marzo”.

Nel frattempo proseguiranno regolarmente le lezioni con la didattica a distanza.

In calo il dato dei postivi in paese

Resta alto il dato dei positivi ad Agrate anche se la curva di crescita sembra essersi arrestata rispetto al preoccupante aumento delle scorse settimane. Ad oggi il numero degli attualmente positivi è di 17o, 17 in meno rispetto all’ultimo dato diffuso il 6 marzo.