La scuola materna Tornaghi chiude dopo quasi 100 anni

Un fulmine a ciel sereno. La scuola materna paritaria Tornaghi di Villanova di Bernareggio ha confermato la sua chiusura dopo quasi 100 anni di storia.

Si è tenuto mercoledì l’incontro, richiesto urgentemente dall’Amministrazione Comunale, con i referenti locali e provinciali della Scuola dell’Infanzia Tornaghi di Villanova. A tre giorni dalla comunicazione inviata via mail ai genitori degli iscritti e ricevuta anche dal Sindaco Andrea Esposito e dall’Assessore all’Istruzione Paola Brambilla, che informava della chiusura della Scuola dell’Infanzia da settembre, l’incontro aveva lo scopo di comprendere la situazione e rilevare le difficoltà, mai emerse prima, che hanno portato a tale scelta.

“Abbiamo avviato un confronto ma c’è da rilevare che la scelta dell’Istituto delle Francescane missionarie d’Egitto è irrevocabile – afferma Il Sindaco Andrea Esposito – l’Istituto si dichiara non più in grado di gestire la struttura a causa delle strutturali difficoltà economiche, rese insostenibili dall’emergenza Covid. Quella di Villanova, infatti, non è la prima e non sarà l’unica scuola gestita dall’Ordine che subisce questo destino”.