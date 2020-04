La scuola media di Lesmo sbanca il concorso “Centro Giovani e Poesia”.

Bellissima soddisfazione per gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Lesmo, grandi protagonisti del concorso internazionale di poesia di Triuggio, tenutosi nei mesi scorsi, i cui vincitori sono stati resi noti solamente qualche giorno fa.

Una tradizione che si ripete

E’ ormai tradizione per gli alunni della scuola secondaria di primo grado partecipare ai concorsi di poesia, nazionali e non solo, e anche quest’anno molti di loro hanno risposto al bando per la 29esima Edizione del Premio “Centro Giovani e Poesia “ di Triuggio. Ad esso hanno partecipato la bellezza di 647 composizioni, realizzate da ben 675 differenti autori provenienti da Paesi di tutto il mondo, come Bulgaria, Bangladesh, Marocco, Senegal, Perù, Germania, Cina, Venezuela, Indonesia e Russia solo per citarne alcuni.

E, come anche nelle passate edizioni, gli studenti della scuola media hanno fatto valere tutto il proprio talento, facendo incetta di medaglie e riconoscimenti.

I Premi del Concorso

Il premio si suddivide in 7 sezioni:

A) Per ragazzi sino al 12° anno di età; B) Speciale scuole; C) Per i giovani dai 13 ai 17 anni; D) Per autori dal 18° anno di età; E) Per silloge inedita; F) Per Foto-Poesia a soggetto Natura/Ambiente/Società; G) Speciale A.N.M.I.G., dedicata alla “promozione del sentimento di fratellanza, dell’amore della libertà e difesa della Pace”.

Gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Lesmo si sono distinti non solo per il folto numero di premiati, ma soprattutto per la notevole qualità delle opere presentate, meritandosi diversi piazzamenti di rilievo, sia a livello personale che collettivo.

I nomi dei premiati

Alberto Beretta, della classe 1C ha letteralmente stregato la giuria, aggiudicandosi un Triplete di tutto rispetto grazie al 1° premio nella sezione A, al Premio Speciale delle Giurie “Comune di Triuggio” e al Premio Speciale “In memoria di Ettore Villa” in qualità di miglior giovane autore.

Ma molti altri studenti hanno dimostrato di essere dei veri e propri poeti novelli:

Leonardo Ghezzi, della classe 2A, 2° premio con medaglia d’argento nella sezione A

della classe 2A, 2° premio con medaglia d’argento nella sezione A Djena Ba , della classe 2D, 5° premio con Menzione Speciale nella sezione A

, della classe 2D, 5° premio con Menzione Speciale nella sezione A Olga Donati , della classe 2E, premio speciale “Consorzio Parco Valle del Lambro”

, della classe 2E, premio speciale “Consorzio Parco Valle del Lambro” Gabriele Confalonieri , della classe 2D, premio speciale “Giovani Voci”

, della classe 2D, premio speciale “Giovani Voci” Ishak Eddarraj , della classe 2A , premio speciale “Giovani Voci”

, della classe 2A premio speciale “Giovani Voci” Sara Fergnani , della classe 1C, premio speciale “Giovani Voci”

, della classe 1C, premio speciale “Giovani Voci” Giada Beretta , della classe 2D, premio speciale “Giovani Voci”

, della classe 2D, premio speciale “Giovani Voci” classe 3 C , 3° premio speciale riservato alle scuole

, 3° premio speciale riservato alle scuole classe 2C, 5° Premio (speciale scuole) con Menzione Speciale

La premiazione

La cerimonia di consegna dei premi, data la situazione sanitaria attuale, si terrà Domenica 6 settembre 2020 alla presenza di autorità politiche e letterarie con inizio alle ore 14,30 presso Villa Taverna a Canonica di Triuggio. Nel frattempo però i ragazzi possono godersi la piena soddisfazione del risultato conseguito, meritandosi i complimenti dei propri insegnanti, fieri e orgogliosi dei riconoscimenti, ma sopratutto dell’impegno e della dedizione profusi dai propri ragazzi.