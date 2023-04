E' tornata a casa e sta bene la sedicenne di cui si erano perse le tracce nella giornata di ieri, giovedì 20 aprile.

La sedicenne scomparsa da Seregno è tornata a casa

I familiari della ragazza, che era uscita ieri mattina per andare a scuola ma non era più tornata, non vedendola rincasare avevano diffuso un appello sui social e fatto denuncia di scomparsa ai Carabinieri.

I militari nelle ultime ore avevano anche attivato la “procedura salvavita” di geolocalizzazione tramite smartphone che aveva permesso di appurare che la giovane si trovava in Brianza, in un’area compresa tra Desio Seregno e Lissone.

Nel primo pomeriggio di oggi la buona notizia. La giovane è rientrata a casa, sta bene e i suoi genitori hanno potuto tirare un sospiro di sollievo.