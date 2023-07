La serata nel locale... finisce in ospedale. E' successo un parapiglia nella notte tra sabato 8 e domenica 9 luglio 2023 a Meda.

Parapiglia fuori da un locale in via Delle Colline

L'episodio è avvenuto all'esterno di un noto pub in via Delle Colline, poco dopo la mezzanotte tra sabato e domenica. In base a quanto ricostruito, alcuni clienti avrebbero aggredito altri avventori non appena sarebbero usciti dal locale.

Alcuni clienti hanno aggrediti altri avventori

Il motivo dell'aggressione è da ricercare in quanto avvenuto durante la serata. Alcuni clienti, nonostante avessero alzato un po' troppo il gomito, avevano chiesto ancora da bere, creando confusione e disturbando altri frequentatori del locale. Sono quindi stati invitati dalla titolare del pub a uscire e alla fine sono stati allontanati anche da altri clienti. Più tardi, però, il gruppetto di persone allontanate è tornato al pub e ha atteso che uscissero i clienti che lo avevano accompagnato alla porta, per aggredirli.

Sul posto Carabinieri e ambulanza

Sul posto, dopo essere stati allertati, sono intervenuti i Carabinieri, oltre a un'ambulanza di Avis Meda, i cui sanitari hanno soccorso e trasferito in ospedale in codice giallo le persone rimaste coinvolte.