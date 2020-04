La Settimana Santa con l’arcivescovo. Ieri, domenica delle palme, monsignor Mario Delpini ha celebrato la Messa in Duomo a Milano con sindaco, prefetto e presidente della Regione. Ecco gli altri appuntamenti.

La Settimana Santa con l’arcivescovo

Con la celebrazione della Messa di ieri in Duomo a Milano, sono iniziati i riti della Settimana Santa, che verranno vissuti quest’anno in maniera particolare e nel rispetto delle norme emanate per il contenimento dell’epidemia da Covid-19. Alla celebrazione della Domenica delle Palme, che è stata trasmessa in diretta da Telenova, ChiesaTV e dal canale YouTube chiesadimilano, l’arcivescovo ha invitato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il prefetto della città Renato Saccone, in rappresentanza dei cittadini e fedeli che non hanno potuto partecipare a causa delle limitazioni imposte dalle misure sanitarie.

Gli appuntamenti da giovedì a domenica

I riti della Settimana Santa proseguiranno poi, sempre senza concorso di popolo, con la celebrazione della Messa “Nella cena del Signore” (giovedì 9 aprile alle 17.30), la celebrazione della “Passione del Signore” (venerdì 10 aprile alle 15), della Veglia pasquale “Nella Notte Santa” (sabato 11 aprile alle 21 e la Messa di Pasqua (domenica 12, alle 11). Tutte queste celebrazioni saranno trasmesse in diretta da Telenova (canale 14), ChiesaTV (canale 195) e Radiomarconi. Saranno anche fruibili in streaming sul portale diocesano www.chiesadimilano.it e sul canale youtube chiesadimilano.

TORNA ALLA HOME PAGE