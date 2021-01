La solidarietà arriva con i punti del supermercato

L’iniziativa di solidarietà della comunità pastorale di Bernareggio Sulbiate e Aicurzio permette di donare i punti del supermercato per aiutare le famiglie in difficoltà

La solidarietà con un semplice gesto

Solidarietà e vicinanza ai propri concittadini semplicemente donando i propri punti spesa alla comunità pastorale Regina degli Apostoli.

Dopo un 2019 in cui le donazioni erano state tantissime con una raccolta di 130.000 mila punti trasformati in buoni spesa, torna anche quest’anno la raccolta organizzata dalla Parrocchia in collaborazione con il supermercato Conad di Bernareggio.

Il funzionamento è molto semplice: chiunque è in possesso di una carta fedeltà Conad e che fa i propri acquisti all’interno del negozio di Bernareggio potrà donare i punti raccolti sulla tessera parrocchiale comune presente alle casse del supermercato: anche chi ha dei punti sulla tessera e non sa quale premio prendere può riversare questi punti su quella comune dando il proprio contributo a fin di bene.

La consegna dei buoni spesa

L’iniziativa è valida fino al 24 gennaio e successivamente la parrocchia insieme alla catena di vendita distribuirà i buoni spesa che saranno consegnati alle famiglie più bisognose che in questo periodo di pandemia si sono ritrovate ad affrontare una crisi anche economica con la perdita del lavoro o la riduzione degli introiti economici.

