La storia delle donne mezzaghesi raccontata in un Dvd. A realizzarlo sono stati i componenti della lista civica “Mezzago Democratica”.

Uno sguardo sul passato, sul presente e sul futuro

E’ stato ultimato nelle scorse settimane un documentario realizzato da “Mezzago Democratica” e intitolato “Storie di donne mezzaghesi e di uomini che le raccontano”.

“L’idea è nata a novembre, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne – spiega il capogruppo ed ex sindaco di Mezzago Giorgio Monti – Considerate le restrizioni imposte dalla pandemia non abbiamo potuto organizzare alcun evento “in presenza”. Per questo motivo abbiamo deciso di recuperare una serie di interviste realizzate ad alcune donne di Mezzago nel corso di diversi anni, facendoci raccontare alcune esperienze vissute sulla loro pelle”.

Le interviste sono state realizzate in circa 5 anni e ripercorrono un ampio periodo della storia italiana.

“Si va dalla prima storica occasione che le donne ebbero di votare fino a situazioni più recenti, passando per il ‘68 e gli anni della contestazione – puntualizza Giulia Fumagalli, ex vicesindaco e “anima” del progetto – Nel Dvd abbiamo intervistato donne di tutte le età, in modo che ognuna di loro ci potesse raccontare uno scorcio di vita differente. Abbiamo coinvolto anche un istituto scolastico monzese, anche se ovviamente ci sono state un po’ di complicazioni legate alla pandemia”.

Le voci presenti nel documentario, della durata di circa un’ora, non sono però solo al femminile.

“Nell’ultima parte abbiamo coinvolto anche alcuni uomini – continua la Fumagalli – Sono persone di tutte le età e che conducono vite molto diverse tra loro. Ad accomunare i protagonisti del Dvd c’è la provenienza: abbiamo voluto intervistare unicamente persone di Mezzago. Così facendo non abbiamo realizzato solo un excursus sulla storia della donna in Italia, ma anche un affresco di come è cambiato il nostro paese nel corso degli anni. Chissà che in futuro a qualcuno non possa capitare tra le mani questa registrazione e possa così farsi un’idea dell’evoluzione che ha avuto anche la comunità di Mezzago”.

Il Dvd è disponibile presso la sede di «Mezzago Democratico» e può essere «acquistato» attraverso un’offerta libera.

“Siamo molto contenti di questa iniziativa, crediamo di aver realizzato un prodotto di grande significato, che può regalare degli spunti interessanti per le donne di Mezzago, ma non solo. Un grazie a tutte le persone che si sono impegnate per la sua realizzazione”, conclude Monti.

