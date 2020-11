La storica bidella è andata in pensione

La storica bidella della scuola primaria di Veduggio con Colzano è andata in pensione.

Festa per Anna

La pandemia non ha permesso di organizzare la grande festa che si sarebbe meritata. Poco male, per quella ci sarà tempo, quando finalmente la pandemia da coronavirus mollerà la presa. Intanto i colleghi le hanno voluto comunque rendere omaggio: è così che martedì insegnanti e personale scolastico della primaria di via Libertà hanno riaccolto con un abbraccio virtuale, ma comunque carico di affetto, Anna Samà, storica bidella in pensione da settembre dopo diciassette anni trascorsi tra i piccoli alunni del plesso di Veduggio con Colzano. La neo pensionata è passata tra le due ali formate dai colleghi. Colleghi che hanno voluto così augurarle un buon quanto meritato riposo accanto ai suoi nipotini.

