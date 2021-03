La telemedicina a sostegno dei più fragili. L’iniziativa è promossa dalla Cgil di Monza e Brianza ed è in programma mercoledì 3 marzo.

La telemedicina a sostegno dei più fragili

“Telemedicina: l’assistenza socio sanitaria a distanza in Brianza. Nuove tecnologie per la salute e le cure”. Questo il tema del seminario in programma mercoledì 3 marzo, promosso dalla Cgil di Monza e Brianza andrà in diretta sui canali Facebook e YouTube della Camera del lavoro brianzola.

“È una delle iniziative di approfondimento che, come Camera del Lavoro, abbiamo programmato per discutere di temi importanti come la salute, gli ammortizzatori sociali e le energie rinnovabili. Questa sulla telemedicina è un’iniziativa di approfondimento che guarda in modo particolare alle persone più fragili e agli interventi ad hoc che si potrebbero determinare utilizzando queste nuove tecnologie”.

Così, Franco Stasi, segretario Cgil di Monza e Brianza, descrive l’iniziativa in programma per domani, mercoledì 3 marzo, a partire dalle 14.30.

Un seminario sui canali social della Cgil di Monza e Brianza, con relatori esperti e che ricoprono importanti ruoli di responsabilità.

I qualificati relatori

Coordinati da Stasi, infatti, interverranno: Silvano Casazza, direttore generale Ats Brianza; Anna Bonanomi, segretaria generale Spi Cgil Monza e Brianza; Giovanna Vicarelli, responsabile della ricerca “Le Ict – Opportunità e sfide per la salute e la sanità” dell’Università Politecnica delle Marche; Manuela Vanoli, segretaria generale Fp Cgil Lombardia; Roberto Mauri, direttore Cooperativa “La Meridiana” di Monza e Giorgio Barbieri, coordinatore Fp Cgil Lombardia medici di medicina generale.

Le conclusioni saranno affidate a Rossana Dettori, della segreteria confederale della Cgil nazionale.