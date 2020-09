La tesi di laurea a Palazzo Arese Borromeo. E’ la possibilità che offre l’Amministrazione comunale di Cesano Maderno.

La tesi di laurea si potrà discutere in Sala Aurora di Palazzo Arese Borromeo. La Giunta del sindaco Maurilio Longhin ha deciso di mettere a disposizione, gratis, quella che è tra le più belle stanze del seicentesco palazzo del centro storico per la discussione delle tesi di laurea degli studenti di Cesano Maderno. Un’opportunità legata alla pandemia da Covid-19.

Per i laureandi di Cesano Maderno

La Giunta Longhin, così come altri Esecutivi di Monza e Brianza, ha deciso di offrire agli studenti laureandi residenti in città uno spazio dove poter discutere la propria tesi di laurea con la presenza di famigliari e amici, per tutta la durata dell’emergenza sanitaria da Covid-19. La scelta è caduta su Palazzo Arese Borromeo, il gioiello artistico, culturale e storico che in questi giorni è tra i luoghi più gettonati di Ville Aperte in Brianza. In particolare, è stata individuata Sala Aurora, da anni cornice di matrimoni civili e convegni.

Modulistica sul sito del Comune

L’iter per la concessione è stato avviato con la delibera di indirizzo approvata dalla Giunta. Gli studenti dovranno avanzare formale richiesta tramite la modulistica che verrà pubblicata sul sito comunale. Nel caso in cui Sala Aurora non fosse disponibile, sarà concesso l’utilizzo di un’altra sala di Palazzo Arese Borromeo.