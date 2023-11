La torta paesana "Pusè buna" di Concorezzo è di Luigia Magni

Un sabato pomeriggio ricco di divertimento (e dall’alto tasso glicemico...), all’insegna di una delle specialità più amate dai concorezzesi: la torta paesana. Grande successo per l’edizione 2023 de "La Pùse buna", la gara di torte paesane (organizzata dal Comune di Concorezzo e associazione Commercianti) che ha chiamato a raccolta, come tradizione, tanti amanti della pasticceria brianzola.

La torta, dolce tipico di questo periodo dell’anno, rappresenta un vero e proprio "must" per tutti i concorezzesi, che ogni anno la preparano in occasione della festa patronale andata in scena nel week end.

Ad aggiudicarsi la gara culinaria è stata la concorezzese Luigia Magni

Più di una trentina le torte in gara

Alla gara, andata in scena all’interno della sala di rappresentanza del Municipio , ha visto la partecipazione di ben una trentina di "provetti pasticceri", che con le loro torte hanno cercato di conquistare il cuore (e il palato) della giuria.

È di Luigia Magni la "Pusè buna". La concorezzese ha sbaragliato la concorrenza di una trentina di partecipanti, tra cui un concorrente che ha preparato unatorta senza glutine. A premiare i vincitori il sindaco Mauro Capitanio e Luca Parolini della Pro Loco. Dietro Luisa Magni, sul podio, Giuliana Beretta e Sofia Brambilla.

Le foto del pomeriggio

I complimenti del sindaco Capitanio

Tutti i partecipanti hanno ricevuto i complimenti del sindaco Capitanio. In generale tutte le torte sono state apprezzate, come dimostra l’abbuffata consumatasi al termine della proclamazione: la saletta di rappresentanza nfatti, è stata letteralmente presa d’assalto da tanti concorezzesi, che hanno voluto assaggiare le prelibatezze preparate dai loro concittadini.