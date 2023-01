La truffa dell'acqua non va in porto, finto tecnico in fuga

"Signora, senta che odore, l’acqua è contaminata, dobbiamo intervenire al più presto. Ho già avvisato sua figlia". Ma lei, 77 anni e caparbietà da vendere, non c’è cascata e ha chiamato la figlia. A quel punto, il sedicente tecnico è uscito da casa con una scusa e ha tagliato la corda. Truffa dell’acqua sventata in un condominio di via Monteverdi a Cesano Maderno.