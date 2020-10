La viceministra all’Istruzione, Anna Ascani, inaugura la palestra

La viceministra all’Istruzione Anna Ascani torna a Desio e inaugura la palestra della scuola primaria Tagliabue, a San Giorgio.

Ascani, accogliendo l’invito del sindaco di Desio Roberto Corti, lunedì 19 ottobre farà visita e presenzierà all’inaugurazione della palestra della scuola primaria Umberto Tagliabue di via Sant’Apollinare 2, realizzata con tecnologie e materiali sostenibili e ad alta efficienza energetica. Saranno presenti esponenti dell’Amministrazione comunale e i dirigenti scolastici che dai prossimi giorni potranno utilizzare l’impianto per la didattica sportiva degli studenti del plesso.

La spesa per la palestra è di un milione e mezzo di euro

La costruzione della nuova palestra – realizzata in legno e dotata di ampie vetrate – è stata realizzata grazie a un cofinanziamento del governo di circa 900mila euro su un totale lavori per un milione e mezzo di euro. Dopo aver fatto visita al cantiere della palestra della scuola Tagliabue nell’inverno scorso, per la viceministra Ascani si tratta della seconda visita nella città brianzola in pochi mesi.

“Un intervento di qualità”

“Un segno di grande attenzione da parte della viceministra, che ringrazio molto per la sua presenza – commenta il sindaco Corti – La realizzazione di questa e di altre opere dimostra come i Comuni se dotati delle necessarie risorse siano più che in grado di cofinanziare e realizzare rapidamente interventi utili e di qualità a beneficio dei cittadini e del territorio”.

