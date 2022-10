L'abbraccio di Concorezzo e Bernareggio alla giovane Beatrice Penati. In tantissimi questo pomeriggio, martedì 4 ottobre 2022, hanno partecipato ai funerali della 31enne, celebrati nella chiesa parrocchiale dei Santi Cosma e Damiano.

Due comunità sotto shock

Una morte che ha colpito nel profondo due comunità. Quella di Concorezzo, dove Beatrice è nata e cresciuta, e quella di Bernareggio, dove la 31enne si era trasferita da qualche tempo. Entrambe questo pomeriggio erano presenti ai funerali della giovane, scomparsa nei giorni scorsi dopo aver lottato contro la malattia che l'ha vinta nel giro di pochi mesi. Tanti i giovani presenti nella chiesa parrocchiale di Concorezzo, piena in ogni ordine di posto e con numerose persone "costrette" a seguire la funzione direttamente dal sagrato. Dipendente della Schindler, dove ricopriva il ruolo di responsabile commerciale, Beatrice in precedenza aveva ottenuto una laurea magistrale in International managment alla Cattolica e un master alla Ca' Foscari di Venezia. Lascia il padre Alberto, molto conosciuto in paese, la madre Anna e la sorella Marta.

"Fermiamoci un attimo e pensiamo a lei"

A celebrare i funerali è stato il parroco di Concorezzo don Angelo Puricelli, che all'inizio dell'omelia ha invitato tutti i presenti a prendersi un momento per pensare a un ricordo bello legato a Beatrice.

"Sono convinto che ciascuno di voi ha un ricordo bello legato a Beatrice - ha dichiarato il sacerdote - Ora fermiamoci un attimo e, in silenzio, pensiamo a quel ricordo. Questi sono giorni in cui pensiamo che la morte ha vinto, ma non è così: a vincere è sempre la vita".

Al termine dela funzione parenti e amici hanno accompagnato Beatrice nel suo ultimo viaggio.