L’acqua della casette gratuita anche nella Fase 2. Nel lockdown posizionati 3 nuovi chioschi. Rifornimenti nel segno della responsabilità, con guanti e mascherina.

L’acqua della casette gratuita anche nella Fase 2

Anche per l’intera Fase 2, si potrà continuare a spillare l’acqua delle casette in modo gratuito, senza utilizzare la tessera. Lo ha deciso BrianzAcque, nell’ambito di una serie di semplificazioni e di agevolazioni economiche adottate in tempi di Covid- 19 in favore dei cittadini.

“Se si esclude un break di due settimane, le casette riaperte gradualmente nel rispetto delle normative nazionali e regionali e in accordo con le Amministrazioni Comunali, hanno fornito e continuano a fornire un servizio importante ai brianzoli, permettendo loro di risparmiare, di evitare file al supermercato, di fare del bene all’ambiente sempre più bisognoso di attenzioni” – commenta il Presidente e Ad, Enrico Boerci.

Tre nuovi distributori

E in pieno lockdown, la local utility dell’idrico, rispettando la sicurezza e salute dei lavoratori, è riuscita a farne posizionare altre tre: a Cogliate, a Giussano, a Muggiò, rafforzando così l’intero parco di distibutori self service presente sul territorio di competenza.

Attenzione alla sicurezza

Nell’effettuazione dei prelievi, BrianzAcque chiede agli utenti senso di responsabilità, di indossare guanti e mascherina, mantenere almeno 1 metro di distanza tra le persone in coda con le bottiglie.

La società raccomanda inoltre di non creare assembramenti e di rispettare le norme igieniche, ad esempio non toccando gli erogatori con le mani. Nel corso della pandemia, in tutte le postazioni è stato potenziato il servizio di pulizia e di sanificazione delle strutture e degli impianti con interventi bisettimanali.

Le casette attive

A tutt’oggi, in Brianza, le casette sono attive in 35 comuni su 42 : Agrate Brianza, Albiate, Barlassina, Bernareggio, Biassono, Brugherio, Burago di Molgora, Cabiate, Camparada, Caponago, Carnate, Cavenago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Cornate d’Adda, Correzzana, Desio, Lazzate, Lentate sul Seveso, Limbiate, Macherio, Meda, Mezzago, Nova Milanese, Misinto, Monza, Muggiò, Renate, Seregno, Seveso, Sovico, Sulbiate, Varedo e Vedano al Lambro. Sono solo 7 le Municipalità i cui sindaci, per motivi ed esigenze diverse, hanno deciso di non riaprirle.