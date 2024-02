L'addio a Maurizio Braga: da 40 anni era iscritto all'Aido. Ha donato le cornee

Malato da tempo e costretto alla sedia a rotelle da poco più di un anno, si è spento nei giorni scorsi, Maurizio Braga, 55 anni, che nel 2019 si era candidato alle Amministrative di Giussano nella lista di Fratelli d’Italia, senza però essere eletto.

La politica

L'interesse per la politica, ma anche la vicinanza al mondo dell'associazionismo, in particolare all'Aido. Cordoglio per la scomparsa di Maurizio Braga, 55 anni. Malato da tempo e costretto alla sedia a rotelle da poco più di un anno, il giussanese si è spento nei giorni scorsi. Nel 2019 si era candidato alle Amministrative nella lista di Fratelli d’Italia, senza però essere eletto, ma la passione per la politica era rimasta sempre costante: partecipava agli incontri e seguiva le attività amministrative.

La malattia

Una persona disponibile e attenta, abituata a convivere con la sua malattia, che ha sempre affrontato con grande dignità.

«Era affetto da una malattia degenerativa che l’aveva costretto alla sedia a rotelle, ma si era abituato a questa condizione - ricorda la moglie Sabrina - una serie di complicanze poi, nelle ultime settimane l’hanno costretto ad un ricovero in ospedale e nel giro di una settimana se n’è andato. Per noi era un punto di riferimento. Se n’è andato troppo in fretta e ancora molto giovane».

Iscritto all'Aido da 40 anni

Padre di due figli Arianna di 21 anni e Thomas di 19 era molto legato alla famiglia e vicino al mondo delle associazioni. Era iscritto all’Aido dal 1983 e ha sempre espresso il desiderio e la volontà di poter donare gli organi dopo la morte. I familiari hanno quindi voluto esaudire questa sua volontà, acconsentendo all’espianto delle cornee.

L’ultimo saluto, lo scorso sabato 3 febbraio, nella chiesa parrocchiale.