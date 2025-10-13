L’addio a Mirco, uno dei ragazzi disabili dell’associazione Il Mosaico

Si è spento a 49 anni, Mirco Colzani, uno dei ragazzi disabili, dell’associazione Il Mosaico di Giussano. Oggi pomeriggio, alle 16, in basilica, i funerali.

Lutto all’associazione Il Mosaico, che segue disabili e persone affette dalla sindrome di Down: Mirco Colzani, uno dei ragazzi del gruppo, 49 anni, si è spento venerdì 10 ottobre. Colzani, era il cognato del presidente del gruppo, Mario Nespoli e aveva due sorelle Lella e Morena e un fratello Gianluca.

L’incontro con il Papa nel 2016

Nel gennaio del 2016, in occasione del suo 40esimo compleanno, aveva avuto l’onore di incontrare Papa Francesco. Era andato a Roma, grazie all’associazione, insieme alla nipote Noemi Nespoli, 18 anni, anche lei membro del Mosaico, affetta da una grave disabilità, scomparsa poi nel 2017: i due giussanesi erano stati ricevuti in sala Nervi, pieni di emozioni e gioia.

Un giocherellone, molto legato ai suoi amici

Mirco, affetto dalla sindrome di Down, ha sempre frequentato il Mosaico, dove aveva molti amici, era una sorta di mascotte.

«Era molto giocoso e divertente, un “personaggio”, sempre pieno di allegria contagiosa, un giocherellone molto sensibile, legatissimo ai suoi amici – ha ricordato il cognato Nespoli – negli ultimi due anni aveva avuto diversi problemi di salute e viveva nella struttura Eleonora e Lidia di Figino, dove era molto seguito».

I funerali

Oggi pomeriggio alle 15, nella basilica d Giussano s svolgeranno i funerali ai quali parteciperanno oltre ai familiari anche gli amici dell’associazione che ha sede in via Milano.