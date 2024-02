L'addio a Monica, mamma combattiva e generosa

Da tre anni lottava contro un tumore, si è spenta all'hospice di Giussano all'età di 53 anni, Monica Moda, mamma di tre figlie, esempio di forza e altruismo: ha donato le cornee.

La battaglia contro la malattia

Combattiva e generosa fino alla fine. Grande cordoglio a Verano e Giussano per l’improvvisa e prematura scomparsa di Monica Moda, 53 anni, mamma di tre figli, che se n’è andata dopo una dura battaglia contro un tumore al seno.

Si è spenta all’hospice di Giussano dopo una breve permanenza in reparto, circondata dall’affetto delle tre figlie: Federica 16 anni, Patrizia e Alessandra, gemelle di 26 anni, del papà, della sorella e l’ex marito.

La donazione

Donna forte e coraggiosa ha voluto fare un gesto di grande generosità e altruismo pensando, fino alla fine, agli altri. Ha infatti donato le cornee, consentendo così a due persone di poter tornare a vedere.

«Il tuo sorriso non si è spento, ci accompagnerà per sempre e lo costudiremo nei nostri cuori insieme ai ricordi più belli. La tua giovane vita si è conclusa con un gesto che ti racconta come donna sensibile e generosa; il dono delle tue cornee ha restituito la vista a due persone. Grazie per l’esempio d’amore che ci hai lasciati», hanno voluto sottolineare i presidenti dell’Aido di Verano e Giussano.

L'addio a Verano

Monica, dipendente alla Minotti di Desio, viveva da qualche mese in via Furlanelli, con la figlia minore, al confine tra Verano e Robbiano ed era conosciuta in entrambe le comunità. A darle l’ultimo saluto nella chiesa parrocchiale di Verano, lo scorso venerdì, c’erano molti amici e conoscenti, che si sono uniti al lutto della famiglia.

IL SERVIZIO COMPLETO SUL GIORNALE DI CARATE IN EDICOLA, MARTEDI' 13 FEBBRAIO