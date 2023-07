L'addio a Sironi, il centrocampista dal motto "Zitto e corri"

Il calcio brianzolo e più in generale quello lombardo ha dato l'addio ad Alberto Sironi.

Se n’è andato in punta di piedi, come era nel suo carattere, alla fine della scorsa settimana.

I funerali si sono svolti sabato mattina in Basilica a Giussano, dove risiedeva.

La carriera di Sironi è stato di tutto rispetto.

Settantanove anni, Sironi è stato infatti calciatore professionista tra la fine degli anni ‘60 e la fine degli anni ‘70 con le maglie di Como, Atalanta (5 presenze in serie A), Reggina e Cremonese.

Proprio della squadra grigiorossa è stata anche capitano e ha conquistato la promozione dalla serie C alla serie B nella stagione 1976-1977.

La Cremonese (nella foto sotto Sironi con il mitico presidente Luzzara) nel fine settimana gli ha reso gli omaggi che si devono a una vera e propria colonna del club:

"E’ con profondo dolore che U.S. Cremonese apprende della scomparsa di Alberto Sironi, ex centrocampista che ha indossato la maglia grigiorossa per 7 stagioni, dal 1971/72 al 1977/78. Capitano della squadra che conquistò la Serie B nel 1977, con la Cremo ha giocato 250 partite. Alla famiglia va il cordoglio della nostra società".