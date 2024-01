L'addio ad Alessandro Cianci, giovedì, nella Sala del Regno

Si svolgeranno giovedì 11 gennaio a Seregno, nella Sala del Regno, i funerali di Alessandro Cianci, 39 anni di Giussano.

Funzione religiosa a Seregno

A distanza di una settimana dalla tragica caduta in scooter, familiari e amici di Alessandro Cianci, potranno tributargli l'ultimo saluto, giovedì 11 gennaio, alle 10.30, nella sala del regno di Seregno. La famiglia saluterà il proprio caro con una funzione funebre e un discorso di commiato. Al termine il trasferimento della salma al cimitero di Giussano.

L'incidente mercoledì scorso ad Alzate

Il 39 enne di Giussano, lo scorso mercoledì 3 gennaio, aveva perso il controllo della moto ed era caduto sul marciapiede, in via IV Novembre ad Alzate. Tutto è successo poco dopo le 14. Il giussanese avrebbe fatto tutto da solo: sarà l’autopsia, disposta nella giornata di venerdì 5 gennaio, dal magistrato, ad accertare le cause dell’incidente, riconducibili con tutta probabilità a un improvviso malore. Da quanto è stato ricostruito, Cianci avrebbe perso il controllo della moto e sarebbe caduto contro il cordolo del marciapiede, picchiando violentemente la testa.

I ricordi della famiglia

La terribile notizia è arrivata nella casa dei genitori in via Battaglione Edolo a Giussano come un macigno.