L'addio al motociclista: "Pensiamo a chi ora vive grazie agli organi di Fabio, lui lo avrebbe voluto"

A una settimana esatta dalla morte, ieri pomeriggio (giovedì 25 agosto 2022) nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo a Carugo, l'addio al motociclista Fabio Tilotta, 33 anni. Il giovane, residente a Giussano, è venuto a mancare dopo un incidente sulla Novedratese, all'altezza di Mariano Comense, avvenuto domenica 14 agosto.

L'addio al motociclista

La moto sulla quale viaggiava Tilotta ha impattato contro un pedone - Renato Maffina, 73 anni, residente a Bovisio Masciago - che stava attraversando la strada con il cane al guinzaglio. Il 73enne e il cane sono morti sul colpo. Le condizioni del motociclista sono parse immediatamente gravissime al personale sanitario giunto tempestivamente sul posto. E' stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Varese, dove purtroppo è spirato giovedì 18 agosto 2022.

L'omelia del sacerdote

"Non mi è facile in questo momento rendere parola, anche se si pensa che i preti abbiano sempre qualcosa da dire - ha esordito don Paolo Baruffini nell'omelia - Vi dico quello che ho nel cuore dopo avervi accompagnato in questi giorni. Nei giorni scorsi mi avete detto di non avere più lacrime. E' una morte che ci addolora e di tortura, come ogni morte, ma questa con delle condizioni che ci mettono nel cuore ancor più dolore: la giovane vita di Fabio, la violenza dell'incidente, il tempo lunghissimo passato da quel giorno a oggi, insopportabile, il dopo che pesa come un macigno. Manca il figlio, lo zio, il fidanzato, il compagno. Bisogna dire le cose vere, siamo tristi. Vorrei in questo momento lodare la dignità e la compostezza del vostro dolore che ho visto in questi giorni. Non un eccesso o pretesa. È la dignità di chi soffre, pensando che l’ultima parola non è la nostra ma quella di Dio".

"Noi tutti dobbiamo imparare tanto dal vostro dolore"

"Noi tutti dobbiamo imparare tanto dal vostro dolore. Vorrei invitare tutti a immaginare i bambini, donne, uomini che nei giorni scorsi hanno continuato a vivere e superato la morte, vivono grazie a tutti gli organi che avete interamente donato. Pensiamo a quelle persone che vedono con gli occhi di Fabio. Se lo avete fatto è perché lo avrebbe fatto lui. Sta già rivivendo col dono fatto. Fabio ha già trovato il modo di sconfiggere la morte e lo ha fatto con questa logica sconvolgente. Grazie Fabio per la tua vita, carica di bontà, amore, voglia di vivere, costruire, voler bene. Grazie anche a Dio per averci donato questa persona, sapendo che la vita non la misuriamo con gli anni".

