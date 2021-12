L'addio a "Fabietto" Cattaneo, volontario dal cuore d'oro

Comunità in lutto

Aveva 59 anni ed era una colonna portante del Centro sportivo desiano, dell'oratorio e della parrocchia.

Questa mattina, sabato 18 dicembre, Desio e le comunità del Centro Sportivo Desiano e dell'Oratorio Beata Vergine Immacolata hanno dato l'ultimo saluto a Fabio "Fabietto" Cattaneo.

Fabietto Cattaneo, volontario dal cuore d'oro

Desiano doc, Cattaneo aveva 59 anni. Lascia la moglie Antonia "Toni" Ministru, la figlia Martina, i genitori Tilde e Plinio.

Nella vita lavorativa era un artigiano. Aveva la passione del paracadutismo, ma la sua figura è legata soprattutto nel campo sociale e del volontariato attraverso la partecipazione attiva alla vita del Csd, dell'oratorio e della parrocchia dove si è sempre fatto voler bene da tutti.

In particolare per la sua generosità e il suo altruismo, sempre pronto a dare una mano a tutti sia nell'organizzazione delle attività ludiche e ricreative sia nella vita di tutti i giorni.

Il dolore della comunità

Anche per questo, la sua scomparsa, è stata un duro colpo oltre che per i famigliari anche per tutte le persone che l'avevano conosciuto e in questi anni ne hanno apprezzato la bontà d'animo.

Doti caratteriali che avevano portato negli anni a cementare un bel legame di amicizia con un gruppo di persone sempre pronto a rimboccarsi le maniche nella vita della comunità parrocchiale e oratoriale, ponendosi come punto di riferimento per giovani e meno giovani.

Tutte caratteristiche che avevano portato Fabietto Cattaneo ad avere un rapporto di forte amicizia, anche spirituale, con don Luca Raimondi, che è stato responsabile dell'oratorio di Desio e oggi vescovo. Un legame quest'ultimo non di poco soprattutto nelle fasi in cui con dignità e tenacia Fabietto Cattaneo ha affrontato la malattia.

IL SERVIZIO COMPLETO CON TESTIMONIANZA SULLA FIGURA DI FABIETTO CATTANEO SARA' PUBBLICATO SUL GIORNALE DI DESIO IN EDICOLA MARTEDI' 21 DICEMBRE.