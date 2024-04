Ladri acrobati nel negozio di telefoni: rubati più di settanta smartphone

Si sono calati dal controsoffitto, riuscendo a mettere le mani su più di settanta smartphone di ultima generazione. Colpo d'altri tempi al "Globo" di Busnago, dove una banda di ladri acrobati hanno svaligiato un negozio di telefoni cellulari.

Ladri acrobati nel negozio di telefoni

Il furto è stato messo a segno nella notte tra sabato e domenica scorsi. I malviventi hanno atteso che il Centro commerciale abbassasse le saracinesche, poi sono entrati in azione. Hanno prima praticato un foro in un lucernario, poi si sono introdotti nel controsoffitto e da qui si sono poi calati all'interno del negozio di cellulari. Il tutto senza essere riprese dalle telecamere e senza far suonare alcun antifurto.

Rubati più di settanta smartphone

I ladri non hanno toccato le vetrine in cui sono contenuti gli smartphone da esposizione, ma sono andati a colpo sicuro verso una cassaforte con i modelli più pregiati e di valore. Dopo averla forzata, l'hanno razziata rubando più di settanta modelli di ultima generazione e di altissimo valore. Poi se la sono data a gambe, ripercorrendo la stessa strada dell'andata, sparendo attraverso il controsoffitto della galleria.

La denuncia

Il mattino seguente, alla riapertura, del negozio, il commesso si è trovato di fronte all'amara sorpresa. E una volta compreso la realtà dei fatti non ha potuto che chiamare i Carabinieri e denunciare il clamoroso furto subito.