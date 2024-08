Ladri al centro anziani di Paina: svuotata la cassa

Colpo durante la chiusura estiva del centro anziani «Il Galletto» di Paina di Giussano: ignoti hanno aperto il cancello della sede e forzato due porte per entrare e portarsi via i soldi nella cassa.

Brutte sorprese per gli anziani del centro «Il Galletto, al rientro dalla vacanze: presidente e soci hanno trovato le serrature delle porte scassinate e la cassa svuotata. Molta l'amarezza tra i soci del gruppo di via IV Novembre, a Paina.

La struttura è rimasta chiusa per il periodo estivo, dal 7 al 18 agosto: una decina di giorni di vacanze che hanno però riservato una spiacevole sorpresa al rientro. Alla riapertura, lunedì pomeriggio 19 agosto, si sono accorti che il cancello di ingresso era stato aperto, senza però lasciare segni di scasso e poi, varcando la porta di ingresso si sono resi conto che qualcuno era entrato forzando due porte e svuotato la cassa.

«Purtroppo ci siamo ritrovati dopo la pausa estiva, con questa spiacevole sorpresa - ha spiegato il presidente, Angelo Barni - hanno aperto il cancello che è sempre chiuso a quattro mandate senza danneggiarlo e poi sono entrati usando delle porte di servizio che portano all’ufficio. Hanno forzato la serratura e una volta all’interno hanno scassinato la cassa, dove teniamo le monetine per il resto, che avevamo lasciato - prima di partire - in un armadio chiuso a chiave e si sono portati via tutto. Circa una novantina di euro».