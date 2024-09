Ladri al Circolo Aurora, sotto shock la titolare

Ladri al Circolo Aurora di via Garibaldi a Desio, sotto shock la titolare. I furfanti sono entrati in azione poco prima dell'apertura.

Ladri in azione hanno divelto la saracinesca

Uno dei due ladri, dopo aver divelto la serranda del locale, sollevandola di 30-40 centimetri e spaccato la porta a vetro che si trova subito dietro, è entrato - a gattoni - nel bar mentre la titolare 71enne, Ornella Meneghin, era all'interno a preparare il locale per l’apertura. "Il secondo ladro ha aspettato fuori in macchina, una Panda", hanno raccontato i gestori, i figli della titolare, Luca, Andrea e Tania Caputo. "Mia madre abita sopra il bar. Si era messa a pulire il giardino e a infornare le brioches quando ha sentito un botto fortissimo. Era la serranda che i ladri stavano scassinando e si è spaventata tantissimo. È caduta per lo shock, ma fortunatamente non si è fatta male in modo grave. In ogni caso abbiamo chiamato l’ambulanza".

Nella fuga hanno perso le banconote

I furfanti, sorpresi dalla presenza della donna e dal suo urlo, hanno agito in modo confuso e sono scappati rapidamente. "Non hanno rubato nulla di valore, per fortuna. Hanno preso solo 100 euro dal fondo cassa, visto che era mattina presto, poco prima dell’apertura, ma nella fuga ne hanno persi 50. Li abbiamo ritrovati all'esterno del locale". Gli autori del tentato furto si sono dati alla fuga a bordo dell'auto lasciata in strada.

Furto denunciato ai Carabinieri

Il furto è stato denunciato ai Carabinieri. "Da tanto tempo non succedeva un furto e devo dire che forse non sono stati nemmeno dei ladri molto esperti, visto che sono entrati in azione all'orario di apertura del locale, verso le 7. Abbiamo avuto danni principalmente al locale e soprattutto

morali, dal momento che nostra madre è in stato di shock e adesso si sente poco sicura", hanno concluso.