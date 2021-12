Ladri al Villaggio di Natale, nel mirino la giostra e la bancarella delle frittelle

Desio

Rotto il vetro del botteghino, sottratti l'impianto audio, il mixer e la radio.

Ladri al Villaggio di Natale, in piazza Don Giussani a Desio. Nel mirino dei furfanti sono finite la giostrina per i bambini e la bancarella delle frittelle e dello zucchero filato, entrambe attività di uno stesso proprietario.

Nel mirino la giostrina di Natale e la bancarella delle frittelle

Domenica alla riapertura la brutta sorpresa. "E’ successo tutto nella notte". I ladri, a quanto risulta, hanno forzato la serratura del botteghino della giostrina e mandato in frantumi il vetro. Sono fuggiti con l’impianto audio, il mixer e la radio. Preoccupato il gestore, che ha allertato i Carabinieri. La zona è stata tenuta sotto controllo. Non c'è stata comunque interruzione dell'attività, la giostrina ha continuato a funzionare per tutta la giornata.

Ladri fuggono con la stufetta e i dolciumi

Dalla casetta dei dolciumi è stata sottratta la stufetta e un po’ di cibarie, tra cui Nutella e bevande. "E’ il primo anno che sono qui e mi spiace molto per l’accaduto", le parole dell'addetta alla vendita dei dolci. Dalla pista di pattinaggio i gestori dell'attività hanno invece commentato: "Noi non siamo stati colpiti per fortuna, ma è meglio tenere gli occhi aperti, abbiamo tutti paura di nuovi furti".