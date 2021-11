Ladri alla scuola media Pirotta, rubati i computer

Desio

La scuola ha presentato denuncia ai Carabinieri, la rabbia della dirigente.

Venti computer rubati alla scuola media Pirotta di Desio. La rabbia della dirigente scolastica Paola Signorini: «E’ uno sfregio a questi ragazzi che vogliono studiare». La scuola ha sporto denuncia ai Carabinieri.

Ladri alla Pirotta, sottratti i computer

"Non sappiamo nemmeno come i ladri siano entrati - ha spiegato la preside - L’aula informatica era chiusa a chiave, ma sono riusciti a entrare comunque. Probabilmente i computer fissi erano troppo scomodi da portar via e quindi si sono limitati a quelli portatili – ha proseguito – In tutto 20 pc. Uno, addirittura, è stato sottratto dalla biblioteca. Il Comitato Genitori lo utilizzava per segnare i prestiti. I nostri studenti rappresentano il futuro, non meritano assolutamente di venire a scuola e non trovare più i computer".

La preside: "Questi furti mi fanno arrabbiare"

L’istituto comprensivo Agnesi, poi, ci mette tutto l’impegno possibile per poter fornire agli studenti gli strumenti necessari per stare al passo coi tempi e con le esigenze didattiche: "E’ una fatica riuscire a individuare i bandi, creare progetti, presentare la documentazione. Noi lo facciamo per il bene dei nostri ragazzi – ha evidenziato la preside – Questi furti mi fanno tanto arrabbiare. La scuola ha sporto denuncia, spero che i Carabinieri riescano a ritrovare i computer e a riconsegnarceli".