Ladri alla scuola "Oggioni", rubati i soldi delle macchinette del caffè

Risveglio amaro quello di stamattina, giovedì 13 aprile 2023, per personale scolastico, docenti e studenti della scuola elementare "Oggioni" di piazza Daelli di Villasanta

Nella notte i ladri si sono introdotti all'interno dei locali della scuola riuscendo a portarsi via le monete che si trovavano nelle macchinette del caffè, degli snack e delle merendine.

Prese di mira le macchinette del caffè e degli snack

Ancora da quantificare il bottino che i malviventi sono riusciti a portarsi via. Sul posto, subito allertati dai collaboratori scolastici, sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Monza per i rilievi. Al momento i carabinieri si trovano ancora nei locali della scuola per verificare l'entità del danno ed altri eventuali furti avvenuti nelle aule scolastiche.

Non è escluso che le forze dell'ordine possano anche acquisire i video delle telecamere alla ricerca di elementi utili alle indagini.