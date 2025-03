Rubata tutta la frutta e la verdura che aveva appena acquistato. Oltre a una pentola a pressione, un borsone con il necessario per la piscina e sei paia di scarpe, che fortunatamente sono stati ritrovati. Per Pasqualino Patruno, macheriese ultra 80enne, e per sua moglie Maddalena, è l’ottavo furto subito in 30 anni che abitano in via Aldo Moro a Macherio.

Ladri buongustai rubano frutta e verdura