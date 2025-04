Blitz dei ladri in viale Sant’Aquilino a Varedo, ripulita la maggior parte delle cantine di un condominio. Sottratti principalmente generi alimentari, tra cui una grossa fornitura di olio, e attrezzi.

Ladri buongustai rubano olio e conserve nelle cantine

Sono riusciti a fare una bella scorta di prodotti da rivendere facilmente i furfanti che sono entrati in azione nella notte tra martedì e mercoledì della settimana corsa. Nel mirino un palazzo di viale Sant’Aquilino: su 24 cantine ne sono state aperte almeno una quindicina utilizzando un piede di porco o attrezzi simili per forzare le porte.

Non in tutte è stato rubato qualcosa ma dove i ladri hanno trovato materiale ritenuto interessante si sono dati da fare per portarlo via, nonostante il peso notevole, come nel caso delle latte di olio sottratte da una cantina, il bottino più ghiotto di questa scorribanda notturna.

Sono stati rubati ben 60 litri di olio extravergine di oliva in fusti da 10 litri prodotto nelle campagne della provincia di Taranto e arrivati meno di una settimana fa direttamente dalla Puglia. Una bella scorta di prodotti tipici del valore di almeno 800 euro.

Dalle cantine sono stati poi sottratti altri generi alimentari che erano stati riposti nei locali del piano interrato come dispensa, conserve, attrezzi da lavoro e pure valigie. Queste ultime potrebbero essere state utilizzate dai ladri per trasportare facilmente la refurtiva più pesante fino in strada dove probabilmente avevano un’auto o un furgoncino sul quale caricare tutto.

Il furto si sarebbe consumato in piena notte e nessuno del palazzo si sarebbe accorto di nulla, purtroppo mercoledì mattina la spiacevole sorpresa. A quel punto ai residenti del condominio non è rimasto che fare la conta dei danni e del materiale rubato, e recarsi alla stazione dei Carabinieri per sporgere denuncia.

