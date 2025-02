Ladri buongustai, rubano prosciutti e svuotano la cassaforte

Furto al piccolo market Sigma di via Cavera, a Giussano. I ladri hanno rubato prosciutti e svuotato la cassaforte.

Colpo nella notte tra domenica e lunedì 10 febbraio

Nella notte tra domenica e lunedì 10 febbraio, una banda composta da tre persone è entrata nel negozio Sigma in via Cavera a Giussano e ha rubato prosciutti, cioccolato, caramelle e altra merce, ma non contenti hanno svuotato anche il fondo cassa e la cassaforte che era in ufficio.

Ripresi dalle telecamere

Sono entrati verso le 4.15, le telecamere di video sorveglianza hanno registrato tutto; si vedono tre persone incappucciate aggirarsi davanti al negozio a piedi e poi entrare. Probabilmente hanno parcheggiato poco più avanti e poi sono andati avanti e indietro con arnesi in mano, per poi entrare indisturbati.

Il racconto del titolare

«Hanno sollevato la saracinesca che si trova sulla via di ingresso e poi sono riusciti ad aprire la porta automatica. Una volta all'interno hanno aperto il registrare di cassa dove c'erano pochi soldi poi sono andati in ufficio, hanno buttato tutto all’aria e con fatica sono riusciti ad aprire anche la cassaforte, all’interno della quale non c'erano molti contatti. Hanno poi preso prosciutti, cioccolato, caramelle e altra merce e se ne sono andati. Probabilmente avevano anche un complice, fuori», ha spiegato il titolare dell’attività.

La denuncia ai Carabinieri

Le immagini del sistema di sicurezza hanno ripreso tutta la scena e sono poi state consegnate ai Carabinieri, per la denuncia.