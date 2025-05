Ladri in casa dell'ex consigliere comunale

Anelli, brillanti e fedi nuziali. E’ il bottino dei ladri che hanno fatto irruzione nella villetta a schiera di Leo Servidio, pensionato ed ex consigliere comunale, nel quartiere Ceredo di Seregno. Il furto nei giorni scorsi, pochi minuti dopo le 21.30, mentre Servidio si trovava in casa insieme alla moglie.

In azione due ladri

In azione due malfattori. Dal vialetto pedonale alle spalle dell’abitazione sono riusciti ad entrare nel giardino, dopo aver rotto il lauro della siepe e danneggiato la recinzione. Poi si sono arrampicati sulla grondaia per salire sul balcone e hanno forzato la finestra per penetrare nella cameretta. Soltanto l'arrivo della consorte ha messo in fuga i malfattori, non prima di aver rubato un contenitore con i preziosi. Diverse migliaia di euro il valore della refurtiva.

L'ex consigliere: "Non ho sentito nulla"

"Stavo guardando la televisione in cucina e con la finestra chiusa non ho sentito nulla - ha riferito Servidio - Se fossero andati anche in camera da letto avrebbero portato via tanto altro oro, ma non hanno fatto in tempo. Tutta la casa ha il sistema antifurto, ma non era inserito perché eravamo presenti quella sera". Subito dopo l’intrusione sono arrivati i Carabinieri per un sopralluogo. Nelle scorse settimane si sono registrate altre intrusioni nelle villette a schiera della zona. "Servono più controlli", ha concluso l'ex consigliere comunale. Il servizio integrale sul Giornale di Seregno in edicola e in versione digitale.